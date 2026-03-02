欧州バレーボール連盟（CEV）は2月27日（金）、男子欧州チャンピオンズリーグ（CL）ファイナル4の開催地をイタリアのトリノに位置するイナルピ・アリーナに決定したことを公式SNSで発表した。 ヨーロッパの各国リーグの上位チームが集うCL。リーグラウンド、プレーオフ6、決勝トーナメントの戦いの後、残った4チームが「ファイナル4」へと進出し、1位から