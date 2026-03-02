蒼井そら（４４）が２日、ＳＮＳ投稿し、「年齢を重ねると、肌もいろいろあるよね」と記した。すっぴん顔の写真をアップし「前より気になるところも増えたし、調子がいい日ばかりじゃない。でも、それも今の肌。ちゃんと向き合って、大切にしていきたいと思ってる」とつづった。「すっぴん美人」「美しい」「でも可愛い」「自然体が好きです」「女神！」「とても良い」との反応や、英語や中国語でも「Ｎａｔｕｒａｌｂｅａ