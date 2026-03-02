ボートレース江戸川の「第24回日本モーターボート選手会会長賞」の予選最終日、3日目が2日に行われた。川上剛（44＝福岡）が4Rを4コース捲り、11Rをイン逃げで制して予選最終日を連勝締め。得点率3位タイ（宮田龍馬とは着順差で3位）で、3日、12R優勝戦の3号艇を獲得した。「少し重いけど、気温が下がればちょうどいいかな。（優勝戦のために）先に仕事をしておきました。スリット近辺の行き足がいいと思う。スタートも決ま