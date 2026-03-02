プロ野球１２球団の実行委員会が２日、東京都内で開かれ、昨年６月に８９歳で亡くなった読売巨人軍の長嶋茂雄・終身名誉監督の功績をたたえる目的で創設された「長嶋茂雄賞」の選考委員として、王貞治・福岡ソフトバンクホークス会長（８５）ら５人を承認した。選考委員は野手出身で選手や監督として優れた功績を残したプロ野球ＯＢで、王会長のほか、広島東洋カープ元監督の山本浩二氏（７９）、阪神タイガース前監督の岡田彰