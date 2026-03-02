チェアスキーの開発のため行われた空気抵抗の実験＝2025年6月、愛知県豊田市（トヨタイムズスポーツ提供）トヨタ自動車が、3月に開かれるミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに向け、障害のある人が座って滑るチェアスキーの用具を開発した。スポーツタイプ多目的車（SUV）「ランドクルーザー」を手がけた技術者が中心となり車造りの技術を生かして軽量化などを実現した。この用具で所属選手が大会に臨む。トヨタは2015年、