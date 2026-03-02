◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。この日、ドジャースの山本由伸投手（27）が合流し、ついに侍戦士全メンバーがそろった。試合前練習で山本は、やり投げのやりを持ってグラウンドに登場。右翼フェンス付近で球場ファンの声援を受けながら、じっくりとフォームを確認