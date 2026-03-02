「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−オリックス」（２日、京セラドーム大阪）「２番・ＤＨ」でスタメン出場する大谷翔平選手は試合前練習でキャッチボールなどで調整した。終了後には即席のサイン会も実施し、大歓声が沸き起こった。グラウンドに姿を見せると、大きな拍手と歓声が沸き起こった。キャッチボールを始めると、スタッフがしっかりと打球からガード。ホーム付近では