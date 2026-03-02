3月1日、タレントのギャル曽根が生活情報バラエティ番組『がっちりマンデー!!』（TBS系）に出演した。食品工場の映像が紹介されたが、番組内でのギャル曽根の振る舞いに疑問が持たれているようだ。加藤浩次がMCを務める同番組は、毎週日曜日の朝、特定のテーマに沿ってさまざまな企業を紹介し、経済やお金について学ぶもの。この日は「縁の下のがっちり食品工場」というテーマだった。「ジャンボチキンカツ工場や、つけ麺ブー