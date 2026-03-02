3月に入り、卒業式シーズンが始まっています。人の2倍ほどある巨大な卒業証書に、個性あふれるユニークな衣装での卒業式。学生たちの豊かな旅立ちを取材しました。金沢でも早咲きの桜が咲き始め、春の足音が聞こえてきそうな季節。その中で…山東 徹也 記者：「こちら、卒業証書ですけども…非常に大きいです！」2日、卒業式を迎えた金沢市の北陸学院高校。生徒たちの門出を祝うべく用意されたのは… 縦3メー