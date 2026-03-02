米AMDは3月2日、Socket AM5対応のデスクトップ向けAPUの新製品として、「Ryzen AI PRO 400シリーズ」を発表した。今年第2四半期の発売を予定している。同社はモバイル向けのRyzen AI 400シリーズを今年1月のCES 2026で発表していた。デスクトップ版のRyzen AI PRO 400シリーズヒートスプレッダのカバーを外したイメージGorgon Pointの開発コードネームで知られるZen 5世代APUのデスクトップ版。プラットフォームはSocket AM5。モバ