テレ東で毎週火曜日深夜に放送中のバラエティ番組「紙とさまぁ～ず」。 ゲストにはさまぁ～ずが考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、 そのアンケートだけを使って２人が独自の視点でおしゃべりを繰り広げる“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。 毎回進行を担当するアシスタントをテレビ東京のアナウンサーが務めているのですが・・・ 今回に限って収録日に誰も