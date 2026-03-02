任期満了に伴う金沢市長選挙が1日、告示されました。現職と新人合わせて4人が立候補し、選挙戦に入っています。4人が立候補した金沢市長選挙は、経験と実績を掲げる現職に対し、刷新を求める新人3人が挑みます。県都・金沢のトップの座をかけて1日、各候補者が第一声を響かせました。前・県議会議員で新人の田中敬人候補。今回、自民を離党して出馬し、子育て支援の充実などを訴えます。 新人・田中 敬人 候補：「住んでいる人