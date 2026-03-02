「本当は8時間寝たいけれど、そんな余裕はない」忙しい毎日の中で、睡眠時間を削ることに慣れてしまっている方も多いのではないでしょうか。今回は、「8時間寝ないと体に悪い」という噂について、25歳から69歳までのマイナビニュース会員412名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が43%、嘘だと思う方が57%と、否定派が多数を占める形になりました。回答者の声を見ると、「睡眠は時間よりも質が大事」と噂を否定