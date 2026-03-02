WOZは2月25日、「2026年人気の投資先の予測」に関する意識調査の結果を発表した。同調査は2025年12月12日〜15日、現在何らかの投資を行っている20〜60代の男女1,006人を対象に、インターネットで実施した。35.4%が「2026年は現在よりも投資先を増やす予定はある」と回答現在、投資しているものは「投資信託」(64.3%)が最も多く、「株式投資」(63.4%)、「外貨預金」(15.3%)と続いた。2026年は、現在よりも投資先を増やす予定はある