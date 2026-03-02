志村貴子による文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞作の漫画をテレビアニメ化した『淡島百景』の初回放送日が、4月9日に決定。併せて、エンディング主題歌が中島美嘉の「光」に決まったこと、市ノ瀬加那、清水理沙、泊明日菜の出演が発表され、第3弾PV、第4弾キャラクタービジュアルも解禁された。【写真】アニメ『淡島百景』キャラビジュ4種の合わせショットも『青い花』『放浪息子』を送り出した志村貴子が描く『淡島百景』は、