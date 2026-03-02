浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』が、公開から24日間（2月6日〜3月1日）で観客動員223万5591人、興行収入30億5969万円を突破。大ヒットへの感謝を込めて、撮影中のキャストの素顔が垣間見える、貴重なメイキングカットが初解禁された。【写真】浜辺美波＆目黒蓮ら和やかなムード『ほどなく、お別れです』メイキング写真「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計80万部を突破し