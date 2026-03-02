◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）前走の東京スポーツ杯２歳Ｓで３着だったライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、本番への権利取りを狙って勝負気配が漂う。当初は共同通信杯を本線に１月１４日に帰厩していたが、仕上がり具合を考慮して予定を延ばした。上原佑調教師は「あまり（状態が）上がってこ