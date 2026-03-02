巨人の井上温大投手（２４）が２日、ライブＢＰで圧巻の投球を披露した。この日予定されていたＷＢＣ強化試合・チェコ戦（サンマリン宮崎）が、天候不良のため中止。２軍は木の花ドームで全体練習を行った。左腕はライブＢＰで打者１０人に対し無安打７奪三振の快投。上々の仕上がりを見せた。井上は昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、今キャンプは宮崎・都城の３軍・故障班からのスタート。復帰に向けて徐々に強度を上げて