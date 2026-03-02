日本ハムの新庄剛志監督が２日、打撃陣の仕上がりに目を丸くした。キャンプ地から直接向かった台湾遠征を終え、１日に帰国。今季初めてエスコンで全体練習を行ったが、フリー打撃ではレイエス、万波らがサク越えを連発。状態の良さをうかがわせた。新庄監督は「怖いぐらいすごかった。モーレ（レイエス）は、楽天の２３日のところに当てた」と、左翼後方の大型ビジョンに表示されたチームの日程カレンダーの９月を指さした。当