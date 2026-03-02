◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）ワールド・ベースボール・クラシックに出場するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）による豪華フリー打撃が２日、行われた。岡本、吉田、村上が同組で打撃練習。この日合流した岡本が２１スイングで４本のサク越えを放てば、村上はバックスクリーンへ放り込むなど２本の