これまで“なんとなく”で選んできたボブがしっくりこないと感じてきたら、長さや動きの変化を加えてイメージチェンジを図ってみて。シルエットや顔まわりのレイヤーを見直すことで、一気にこなれた印象に変えられそう。今回は、40・50代の髪の悩みにも寄り添ってくれそうな大人に似合うボブをご紹介します。 モード感を演出できるコンパクトボブ あごのラインで美しく切り揃えたコンパクトなシルエット