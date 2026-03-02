上白石萌音が2026年10月5日、歌手デビュー10周年を迎える。10周年イヤー初のリリース作品として、2月25日にリリースされた『texte』は、デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲し、“映像作品にまつわる楽曲のカバー”と“オリジナル”を織り交ぜて新たに制作されたアルバムだ。そのアートワークは、デビュー作品と同じスタジオと同じカメラマンで撮影された写真をもとに、イラストレーター加藤大により絵画として描かれるなど