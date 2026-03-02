◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・太田椋内野手が、侍ジャパンで先発する菊池雄星＝エンゼルス＝との対戦を心待ちにした。岸田監督とともに、試合前会見に出席。自身のルーキーイヤー、２０１９年に西武から米大リーグ・マリナーズへと渡った左腕との勝負を「菊池投手と対戦がないので、どんなボールを投げられるのか楽しみです」と楽しみに話した。また、岸田監督は元オリックスの