スキトオルアオ 岡山市北区の奉還町商店街のPR大使に、岡山県出身の女性アイドルグループ「スキトオルアオ」が、3月30日就任します。 3日、奉還町ユースセンターと奉還町商店街が発表したものです。 スキトオルアオは、岡山県を中心に活動する女性6人のアイドルグループで、SNSなどでの情報発信を通じて商店街の活性化を目指します。 3月30日、岡山TONKAN（岡山市奉還町）での就任イベントが行われ