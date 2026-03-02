ヘンクの日本代表FW伊東純也が判定を巡り現地で議論にベルギー1部のKRCヘンクに所属する日本代表FW伊東純也は3月1日、リーグ第28節のヘント戦に先発出場。チームは3-0と快勝し暫定6位に浮上したが、この試合で伊東が受けたイエローカードの判定が反響を呼んでいる。問題の場面は、伊東が相手選手のFWチアゴ・アラウージョに対して守備を試みた際に起こった。後半39分にヘンクは攻め込むもネットを揺らせず、アラウージョがサイ