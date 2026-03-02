アメリカのイラン攻撃で家計にはどのような影響が出るのか？カギを握るのが、ホルムズ海峡の封鎖です。都内のガソリンスタンド。きょうは多くの客が訪れていました。利用客「イランの件もあって、来週あたり高くなるかもしれない。今、急いで入れに来たところ」「正直、ただでさえ物価高で結構大変なんで、ちょっと不安はありますよね」給油した人のほとんどが「満タン」に。アメリカのイラン攻撃でガソリン価格値上がりが、ほぼ確