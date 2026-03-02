俳優の柄本佑（39）が1日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。仕事面での運気を占われた。占い師の木下レオン氏から「柄本さんは今年っていうのは、非常に運気が良いです。どういう風にいいかっていうと、結果を出せる。自分なりに」と占われ、「なるほどなるほど。要するに周りからの評価とは違ってね」と納得した。木下氏に「自分軸が強いんで。自分の中の世界観を持ってる人な