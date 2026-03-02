マツコ・デラックスが2日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を3週連続で欠席した。ニューレディー、経済愛好家の肩書きを持つ肉乃小路ニクヨが代打出演を果たした。2月9日放送回で月曜コメンテーターのマツコが欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって