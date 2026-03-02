気象庁は2日、冬（昨年12月〜今年2月）の天候まとめを発表した。1月に太平洋側を中心に記録的な少雨になり、期間を通じた降水量は東―西日本、沖縄・奄美で少なかった。2月後半にまとまった雨が降ったが、ダムの貯水量低下など少雨の影響が続いている地域もある。西日本の太平洋側は3月も雨が少ない恐れがあり、注意が必要だ。気象庁によると、太平洋側の降水量は東日本、西日本はいずれも平年の60％、沖縄・奄美は73％。晴れ