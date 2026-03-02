女優松雪泰子（53）が、2日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。25歳の長男が俳優の道に進んだことを明かした。番組には20年ぶりの出演になった松雪。司会の黒柳徹子（92）に「この20年でどういう変化がありました」と聞かれると、「子育てが終わりまして、息子は独り立ちして。25歳ですね」と話した。そして「大学を出て俳優の道へ」。黒柳から「俳優？」と驚かれ、観劇に行く時など「小さいころからよく