道路脇にずらりと並ぶ、不法投棄されたとみられる大量のごみ。被害が相次いでいるのは東京都内にある“マンモス団地”です。近隣住民は「本当に不愉快、こんなに…。ごみ置き場になって、どんどん増えていく」と話します。番組が向かったのは、東京・北区にある都営桐ヶ丘団地周辺。テレビや扇風機などの家電をはじめ、大量のごみが歩道を占拠していました。さらに、すぐ近くにある子供たちの遊び場の公園にも。住民の憩いの場に異