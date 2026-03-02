気象庁は、去年12月から今年2月の冬の天候は、西日本の太平洋側で日照時間が統計開始以降、冬として1位の長さだったと発表しました。冬型の気圧配置が長続きしなかったことなどによるもので、その分、降水量は少なく、特に低気圧の影響を受けにくかった1月の降水量は、東日本と西日本の太平洋側、西日本の日本海側、沖縄・奄美でかなり少なくなるなど、広い範囲で少雨となりました。