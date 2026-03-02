SUPER EIGHT丸山隆平（42）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。どハマりしているものを明かした。独身の丸山は最近ハマっている場所として、スナックを上げた。そして「ママが、スナックによって歴史が違うというか。ママがルールなのであそこは。社会勉強としてもためになる、人としてのコミュニケーション能力も付くし、カラオケだってみんなで共有するワケじゃないですか。どういう曲順でいくとか