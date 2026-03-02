有人・無人機チーミングを実証ジェネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ（GA-ASI）は2026年2月23日、アメリカ空軍と協力して、無人機MQ-20「アヴェンジャー」と、最新の自律ソフトウェアを搭載したF-22「ラプター」による自律ミッションのデモンストレーションを実施したと発表しました。【動画】こんな感じ？ これが、有人機と無人機のチーミングイメージですこのテストでは、F-22とMQ-20の間で有人・無人機