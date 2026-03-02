日本航空（JAL）は、新機材の導入や中長距離路線の拡充により、国際線事業を拡大させる。JALとZIPAIR Tokyoは、北米と東南アジアを中心に路線を展開。JALは、羽田空港の利便性と成田空港の機能強化を活かして事業を拡大し、機材の大型化や中長距離路線用機材の増加、ビジネスクラスの個室化を進める。ZIPAIR Tokyoは、2030年度までに機材を倍増させ、ボーイング787-9型機ではフルフラットシートを拡充する。スプリング・ジャパンと