関東甲信地方では、３日から４日にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。また、関東地方の海上では、４日はうねりを伴った高波に警戒してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進