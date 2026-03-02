薬を服用した後に、皮膚や粘膜にかゆみや炎症などのアレルギー反応が現れることがあります。このような症状は、私たちの体に備わっている免疫機能が、外部から入ってきた異物である薬に対して敏感に反応すると起こるもので、薬物アレルギーといわれています。人によっては、化学物質である薬もアレルゲンとなることがあるのです。では、薬物アレルギーはどのようにして起こるのでしょうか。薬物アレルギーが起こるメカニズムは、花