「愛媛県産せとかのパフェ」銀座コージーコーナーは、2月27日からカフェ・レストラン併設9店舗で愛媛県産せとかを使用したパフェを販売開始した。今だけしか味わえない、旬のフルーツを使った人気デザート「旬のフルーツ直行便」シリーズに、「愛媛県産せとかのパフェ」が登場した。「せとか」は“柑橘の大トロ”や“柑橘の女王”と称され、濃厚なコクと甘み、とろっとしたやわらかい果肉が魅力の高級柑橘のひとつとなっている。旬