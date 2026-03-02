ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事の展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」）は、2月28日から、全店舗において、「AVANT AIR（アバンエア）デニム調セットアップ」を発売した。TRANS CONTINENTS（トランスコンチネンツ）から展開し、毎年好評を得ている商品に、新色を加え全4色を展開する。通気性に優れたドビー織りと強撚糸による防シワ性（カケンテストセンター 東海事務所 生地品質検査報告