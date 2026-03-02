グローバル刃物メーカーの貝印は、フェイス用メイクブラシ10種類を3月2日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにおいて（店舗によって入荷日が前後する）発売する。機能性に特化したフェイス用メイクブラシ10種類が新しく登場する。フェイスパウダーリッチブラシ、ハイライトブラシ、ファンデーションブラシ、シェーディングブラシ、斜めカットのアイシャドウブラシL、斜