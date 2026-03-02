アイリスオーヤマは、真空断熱構造によって長時間の保温・保冷を実現した「HUGEL 真空断熱マグボトル」を3月3日から全国のホームセンターやインターネットサイトを中心に順次発売（2月27日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。近年、プラスチックや紙資源の削減といったサステナブルな社会への意識の高まりに加え、自分好みの飲み物を持ち歩いてこまめに水分補給をしたいという健康志向の広がりや、物価高