滋賀県大津市で、保護観察中に担当の保護司を殺害した男に無期懲役の判決が言い渡されました。判決によりますと、飯塚紘平被告（３６）は２０２４年５月、保護観察中に担当の保護司だった新庄博志さん（当時６０）をナイフと斧で襲い、殺害するなどしました。これまでの裁判で飯塚被告は起訴内容を認めたうえで、「守護神様の声に支配されてやりました」などと述べ、被告に責任能力があるかどうかが争点となりました。２日