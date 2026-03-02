明治は、食品ロス削減に向けた取り組みの一環として、チョコレート4品の賞味期限を延長する。3月生産分から順次、対象商品の賞味期限を1ヵ月または2ヵ月延長する。昨今、わが国で発生している食品ロスは年間約464万トン（令和5年度推計（農林水産省・環境省））にも上り、その削減は重要な社会的課題となっている。このような背景のもと、農林水産省は食品事業者に対し、納品期限の緩和や賞味期限表示の大括り化（年月表示・日まと