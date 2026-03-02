赤城乳業は、「ガリガリ君ソーダ（多言語パッケージ）」を3月3日から発売する。ガリガリ君は氷のガリガリとした食感と、爽快感のあるソーダ味は、発売以来変わらぬ魅力として、世代を超えて日常に小さな楽しさを届け続けてきた。子どもから大人まで、気軽に手に取られて長く親しまれてきたブランドとなっている。こうした日本の暮らしの中で育まれてきた食文化や季節感は、近年、訪日外国人観光客の人の間でも大きな関心を集めてい