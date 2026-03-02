出発直前の高速バス。ギリギリで最後に乗り込むのは、少々気が引けるもの。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちしかも乗り遅れまいと必死に走ったため、汗だくに。そんな困った状況のときに受けた親切は、後々まで忘れないものでしょう。――愛知県在住の40代女性・こうめのママさんの体験談。＜こうめのママさんからのおたより＞まだ若かった頃のお話です。当時は「仕事は趣味のため」という感覚で、お給料は趣味の「