松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、3月4日午後3時から、「ハニーレモン唐揚げ定食」を発売する。なお、はちみつを使用している。1歳未満の乳児には与えないでほしいという。松のや自慢のカラッとジューシーな本格唐揚げを、さらに美味しく、さらに癖になる味わいに仕上げた。「ハニーレモン唐揚げ定食」は、はちみつ、レモン、そしてマヨネーズを組み合わせた特製のソースをたっぷりとかけた逸品となっている。レ