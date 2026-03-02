コカ・コーラシステムは、本格的なレモンサワーテイストが味わえるアルコール度数0.00％のノンアルコールブランド「よわない檸檬堂（れもんどう）」から、新しく「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」を3月9日から発売する。「ノンアルでも甘くなく、食事に合うものが欲しい」という声に応える「無糖」タイプ。「よわない檸檬堂」シリーズならではの果実感、爽やかな香り、そして、お酒らしい余韻を感じられる味わいで、