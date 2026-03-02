「サラサグランド 新軸」ゼブラは、ジェルボールペン「SARASA」シリーズの金属軸「サラサグランド」から、ビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しい軸色を3月19日に全国の文具取扱店で発売する。近年、働き方やライフスタイルの変化に伴い、ボールペンに対するお客様の価値観も変化し、機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向が高まっている。その結果、機能性やデザイン性の高い文具が人気となり、筆記