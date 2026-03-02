ダンスボーカルグループ・M!LKによるABCテレビ冠番組『M!LKじゃん!』（毎週火曜深夜）の衣装が、フェリシモより販売開始され、好評となっている。2月24日から数量限定で販売されると、即日完売となり、さらに受注販売が決定した。【詳細写真】『M!LKじゃん!』番組公式シルエットプリントパーカー＆Tシャツ『M!LKじゃん!』は、M!LKのメンバー5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する番組。メンバー