住宅金融支援機構は２日、長期固定型住宅ローン「フラット３５」の３月の適用金利を発表した。住宅の建設費や購入額に占める借入額の割合を示す「融資率」が９割以下で返済期間２１年以上３５年以下の場合、最低金利は前月比０・０１ポイント低い２・２５％と、８か月ぶりの引き下げとなった。２月の最低金利は、比較可能な２０１７年１０月以降での最高を３か月連続で更新していた。固定型住宅ローンの金利は長期金利の利回り